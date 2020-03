PSG : Paris victime d'une injustice, la polémique monte

Dans : PSG.

Dans la journée de lundi, le Paris Saint-Germain a appris que son match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund allait se dérouler à huis clos.

Un véritable coup de massue pour le PSG, qui comptait sur le soutien de ses supporters pour renverser le vapeur après la défaite 2-1 concédée au Signal Iduna Park. La crise sanitaire étant ce qu’elle est, ce sera sans le soutien de ses supporters que Neymar, Mbappé et les joueurs du PSG devront réaliser une performance XXL pour sortir le Borussia Dortmund de la Ligue des Champions. Cela étant, on crie à l’injustice du côté du Collectif Ultra de Paris.

« C’est un véritable coup de massue. Le huis clos c’est catastrophique. On ne va pas pouvoir encourager l’équipe et il y a un problème de réciprocité par rapport à l’aller. C’est catastrophique. À l’aller, Dortmund a pu bénéficier de son public, de l’ambiance et on sait que cela joue sur ce genre de match. Avec ce huis clos, le PSG est clairement défavorisé (…) On a préparé des choses pendant deux à trois semaines et cela a concerné entre 200 et 300 personnes. Ce week-end, certains ont passé 48 heures afin de préparer le tifo pour le sortir en début de match. Ils ont passé tellement de temps dessus qu’ils veulent le finir par principe » a indiqué le président du CUP, Romain Mabille, interrogé par RMC. Assurément, l’équité sportive n’est pas totalement respectée mais, malheureusement pour le Paris Saint-Germain, la décision de fermer les tribunes du Parc des Princes pour ce match a été prise bien plus importante que celles d’une simple qualification en quart de finale de la Ligue des Champions.