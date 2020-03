PSG : Coup dur, le coronavirus prive le Paris SG de 10 ME !

Dans : PSG.

La décision tant redoutée par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs jours a été officialisée ce lundi matin, le choc face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions se déroulera à huis clos au Parc des Princes, mercredi soir (21h00).

Un coup dur sportivement, mais également économiquement pour le Paris Saint-Germain. En effet, RMC a fait le point sur le manque à gagner pour le PSG à cause du huis clos officiellement prononcé lundi matin. Et pour la radio, l’impact financier de cette mesure exceptionnelle avoisine les 10 ME. Il faut dire que ce sont plus de 3500 personnes qui devaient travailler mercredi soir au Parc des Princes : hôtesses, personnels de sécurité, employés de restauration, techniciens, partenaires, salariés du PSG…

Ce montant de 10 ME comprend le manque à gagner du secteur de la billetterie, mais également des buvettes et des boutiques ainsi que les sommes déjà engagées par les prestations de service. Autant dire qu’il s’agit d’un manque à gagner énorme pour le Paris Saint-Germain. De plus, le média précise qu’outre le club parisien, c’est tout le secteur touristique de la ville de Paris qui va souffrir de ce huis clos. Effectivement, plus de 7000 supporters du Borussia Dortmund étaient attendus au Parc des Princes. Plus qu’un club, c’est donc toute une ville qui va souffrir de cette décision, malheureusement incontestable puisque désormais, tous les matchs tenus en France se dérouleront à huis clos ou en présence de moins de 1000 personnes afin de freiner au maximum la propagation du coronavirus, lequel a infecté plus de 1400 Français selon le dernier bilan officiel.