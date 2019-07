PSG : Paris veut un six, il se porte candidat

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A la recherche d’un milieu purement défensif depuis plus d’un an, le Paris Saint-Germain va-t-il enfin trouver son bonheur cet été au mercato ? Il y a des chances, avec Leonardo à la baguette. Les profils de Gueye, Milinkovic-Savic ou encore de Bakayoko sont étudiés. Mais en interne, le club dispose d’un joueur capable d’évoluer dans un rôle de sentinelle : Ander Herrera, recruté libre en provenance de Manchester United début juillet. Interrogé par RMC, l’Espagnol, plutôt milieu relayeur de formation, a rappelé qu’il était capable de jouer seul en milieu défensif. Il l’a déjà fait par le passé.

« Je suis ouvert à l'idée de jouer à différents postes, pour aider l'équipe. Contre Dresde (6-1 en amical), on jouait face à deux attaquants donc il voulait que j'aide les défenseurs centraux derrière. Si l'adversaire ne joue qu'avec un seul attaquant, mon rôle sera peut-être différent. Il fallait aussi que j'aide Marco (Verratti) dans la construction. Il sait que je suis le premier à vouloir aider quand on perd le ballon pour le récupérer. J'ai joué à différents postes à Bilbao et Manchester. J'aiderai, peu importe où il veut que j'aide. La plupart de mes matchs, je les ai joués en numéro 8. Mais avec José Mourinho, j’ai souvent joué en six. Je peux jouer 6, je peux jouer 8, je peux même jouer plus comme un défenseur » a-t-il indiqué. Voilà une polyvalence et un état d’esprit qui va combler Thomas Tuchel…