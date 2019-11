PSG : Paris va gagner la Ligue des Champions, parole de footix

Dans : PSG.

Bien parti dans sa poule de Ligue des Champions, le PSG est déjà quasiment qualifié à l’issue de la phase aller.

Autant dire que la confiance est de mise pour la suite de la compétition, même si l’histoire récente a démontré que tout pouvait très rapidement tomber à l’eau. Néanmoins, ce sondage commandé par RTL permet de souligner que les Français sont persuadés que c’est la bonne année pour la formation de Thomas Tuchel. Ainsi, à la question de savoir qui était le favori pour la victoire finale en C1, le panel représentant l’ensemble des Français a placé le PSG en tête avec 21 % devant le Real Madrid (17 %) et bien devant le FC Barcelone (12 %). Score encore plus ample chez les amateurs de football, qui mettent le PSG en tête avec 27 % des votes.

Comme souvent avec le sondage, ces résultats sont à prendre avec de grosses pincettes. Pour preuve, dans la même question sur les chances de remporter la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais se retrouve en quatrième position avec 5 %, soit au même niveau que Liverpool et la Juventus, et devant Manchester City et le Bayern Munich. Une opinion très certainement partagée par Jean-Michel Aulas, mais qui aura du mal à être approuvée par les spécialistes. Néanmoins, tous les espoirs sont permis, la présence de Tottenham en finale de la dernière Ligue des Champions, chose que personne n’avait vu venir, en est la preuve.