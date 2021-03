PSG : Paris va craquer, Bodmer mise sur l'OL champion

Dans : PSG.

La donne est simple pour le PSG : si les Parisiens remportent tous leurs matchs d’ici la fin de la saison, ils seront sacrés champions de France, peu importe leur deuxième place actuelle et le rythme que peuvent maintenir l’OL, Monaco et Lille, l’actuel leader.

Les joueurs de Mauricio Pochettino ont affiché leur désir de ne plus faire le moindre faux-pas après la défaite à domicile face à Monaco, et ils ont démontré cette volonté avec force à Dijon (4-0). Mais peuvent-ils tenir le rythme avec le calendrier qui va s’accélérer, et notamment des matchs à enjeu énorme en Ligue des Champions, et une aventure qui devrait normalement au moins se prolonger jusqu’en quarts de finale ? Pour Mathieu Bodmer, il y a aura du lest de lâché, car malgré les bonnes dispositions morales pour tout donner en Ligue 1, la C1 passera forcément devant dans l’esprit des joueurs. Et cela pourrait faire le bonheur de l’OL notamment pour celui qui a porté le maillot des deux clubs, comme il l’explique dans France Football.

« À mon avis, l’un des facteurs importants sera la Coupe d’Europe. Paris est bien parti pour être en quarts, donc, ça fait au minimum encore trois gros matches avec le retour contre Barcelone qu’il va quand même falloir prendre très au sérieux. Tant qu’ils sont en course en C1, les Parisiens peuvent laisser de la gomme, que ce soit sur le plan physique comme sur le plan mental, car ils veulent tellement gagner la Ligue des champions qu’inconsciemment ils peuvent négliger le Championnat. À la place de Lyon et de Monaco, je serais vraiment supporter du PSG en Europe, tout comme j’aurais eu intérêt à ce que Lille aille le plus loin possible pour brûler encore plus de carburant. Le mieux armé ? J’hésite entre Lille et Lyon. L’OL possède cette habitude de la gagne dans son ADN. Dans un sprint final, quand il restera peu de matches et qu’il ne faudra plus faire le moindre faux pas, cette culture-là peut faire la différence, comme elle pourra aider le PSG. Car Lille, Lyon et Monaco ont une chance unique de battre le PSG et vont devoir jouer avec une pression terrible », a prévenu un Mathieu Bodmer persuadé que, plus que jamais, la course au titre est totalement ouverte cette saison.