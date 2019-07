PSG : Paris va bien finir par lâcher Neymar, le Barça y croit !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Pour arracher Neymar au Paris Saint-Germain, il va falloir se lever de bonne heure. Les dirigeants du FC Barcelone, qui souhaitent rapatrier l’international brésilien, l’ont sans doute bien compris. Et si la mission s’annonce particulièrement périlleuse, elle n’est pas jugée comme impossible en interne du côté du Barça. En effet, le quotidien El Pais affirme que le champion d’Espagne en titre croit toujours dur comme fer en ses chances de rafler la mise et de s’offrir Neymar au mercato.

« Il y a des formules pour payer » a lâché un proche du club barcelonais auprès du quotidien espagnol. El Pais a également interrogé un membre de l’entourage de Neymar. Et là aussi, on croit à une issue positive. « Nous espérons que le retour de Neymar à Paris accélérera les choses. Il veut revenir et il l’a dit au PSG. Il veut revenir au Barça parce qu’il veut être heureux à nouveau. C’est simple. Nous aimerions pouvoir dire que cela va se faire et que ce sera simple, mais c’est très compliqué, parce que le PSG ne fera pas de cadeau après avoir investi autant ». Il faudra donc une offre en or pour convaincre Paris de céder son numéro dix. Mais dans l’entourage de la direction barcelonaise comme dans celui du joueur, on veut y croire.