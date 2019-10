PSG : Paris une équipe de Bisounours, ça le chagrine

Dans : PSG.

Eric Di Meco estime que le PSG doit être plus méchant pour briller en Ligue des champions. Il sait de quoi il parle.

Mais en seconde période, les hommes de Thomas Tuchel ont clairement baissé de pied. Une attitude que le coach allemand lui-même n’avait pas apprécié. En effet, dès la conférence de presse d’après-match, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund regrettait que son équipe ait été dans la gestion et n’ait pas enfoncé le clou en seconde période. Un jugement très pertinent selon Eric Di Meco, qui estime que le PSG doit être plus méchant s’il veut définitivement devenir un grand d’Europe.

« Je crois que cette équipe-là, malgré tout, elle a énormément de talent, mais pour aller loin en Ligue des champions, il faut plus que du talent, il faut de la méchanceté. Quand ils défoncent une équipe, ils doivent la défoncer jusqu’au bout. Je suis sûr que les grandes équipes et les grands clubs, quand il faut en mettre 6,7 ou 8, ils le font. Si Tuchel n’a pas aimé la seconde mi-temps, c’est qu’il aurait aimé voir ça. Pour lui, c’est le dernier truc qui manque à son équipe. Le PSG a été dans la gestion en deuxième mi-temps et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle » a expliqué l’ancien défenseur de Marseille sur l’antenne de RMC. Espérons pour Paris que ce petit défaut soit gommé avant les grandes affiches de Ligue des Champions.