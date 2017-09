PSG : Paris tente d’amadouer Rabiot avec une promotion

Dans : PSG, Ligue 1.

Cet été encore, le Paris Saint-Germain a perdu un nouveau cadre avec Blaise Matuidi, transféré à la Juventus Turin.

Dans la liste des piliers partis ces dernières années, l’international français a rejoint Zlatan Ibrahimovic, David Luiz et Maxwell, qui a intégré l’organigramme. Résultat, le club de la capitale a dû nommer deux vice-capitaines supplémentaires, révèle le journal L’Equipe. Tout comme Thiago Motta, l’attaquant Edinson Cavani peut désormais remplacer Thiago Silva en tant que titulaire du brassard. Rien de surprenant compte tenu de l’importance de l’Uruguayen au PSG.

En revanche, la promotion accordée à Adrien Rabiot est plus étonnante. Au-delà de son jeune âge, le milieu de 22 ans n’est titulaire indiscutable que depuis cette saison. Le choix Marquinhos était donc plus attendu. Mais on le sait, la direction francilienne a bien du mal à convaincre Rabiot de prolonger son contrat (2019). Ce signe fort représente donc un bel argument pour le joueur formé à Paris, qui attend encore l’arrivée du successeur de Motta pour être sûr de ne pas redescendre d’un cran à l’avenir.