PSG : Paris supplie le Real Madrid de lui acheter Areola

Un an après avoir recruté Keylor Navas et Sergio Rico, le PSG s’apprête à vivre de nouveau un mercato mouvementé par la gestion toujours délicate de ses gardiens de but.

Et pour cause, Sergio Rico n’est que prêté par le FC Séville et selon toute vraisemblance, le Paris Saint-Germain ne lèvera pas son option d’achat à 10 ME. En effet, Thomas Tuchel et Leonardo n’ont pas été convaincus par les récentes performances de l’Espagnol, qui va donc retrouver l’Andalousie l’été prochain. Le PSG va devoir s’activer pour trouver une nouvelle doublure à Keylor Navas et à moins d’un improbable retournement de situation, ce ne sera pas Alphonse Areola, toujours sous contrat avec Paris, mais prêté jusqu’à la fin de la saison au Real Madrid. Selon les informations récoltées par le journal Marca, le Paris Saint-Germain n’a véritablement aucune envie de récupérer le champion du monde 2018 au mercato.

En effet, Leonardo doute sérieusement du fait que le joueur formé au PSG accepterait sans broncher un rôle de numéro deux dans la capitale, raison pour laquelle le Paris Saint-Germain pousse gentiment auprès du Real Madrid afin que les Merengue recrutent définitivement Areola. La réflexion est en cours du côté de Zinedine Zidane et de Florentino Pérez, mais aucune décision définitive n’a encore été prise par les têtes pensantes du Real Madrid selon le journal. Car en interne, on misait gros sur le jeune Andrii Lunin (21 ans), prêté cette saison au Real Oviedo en deuxième division espagnole. Toutefois, ses performances en Liga2 n’ont pas rassuré, raison pour laquelle Zinedine Zidane serait plutôt d’avis à recruter définitivement Areola. Reste à voir si le Français accepterait un rôle de doublure sur le long terme à Madrid et surtout, quel serait le prix exigé par le PSG pour son gardien de but, dont la valeur est estimée à près de 20 ME par le spécialiste Transfermarkt.