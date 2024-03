PSG ‍: Le Qatar s’attaque au digne héritier d’Ibrahimovic

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A ce jour, le PSG n’a pas fait du recrutement d’un avant-centre une priorité. Le club de la capitale garde néanmoins un œil sur l’évolution du buteur suédois du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres.

Malgré le départ à venir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’est pas certain de recruter un avant-centre lors du prochain mercato estival. En effet, RMC indiquait il y a quelques jours que le club de la capitale souhaitait d’abord se renforcer en défense centrale et au milieu de terrain avec un pur numéro six et un autre joueur davantage créatif. Devant, le PSG compte sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, mais reste néanmoins à l’affût d’éventuelles opportunités. Le dossier Victor Osimhen revient sur la table chaque jour ou presque dans la presse italienne, d’autant que l’international nigérian dispose d’une clause libératoire estimée à 130 millions d’euros. A en croire les informations du compte @PSGInside_Actu, un autre buteur est dans le viseur du Paris Saint-Germain et il s’agit d’un joueur moins connu du grand public : Viktor Gyökeres.

Auteur de 31 buts depuis le début de la saison, l’international suédois a un profil intéressant aux yeux de l’état-major francilien. « Le Paris Saint-Germain s'intéresse de plus en plus à Viktor Gyokeres du Sporting Club de Portugal. Auteur de 30 buts en 34 matchs, les grands clubs d'Europe, commencent à s'intéresser au Suédois. Après Ibrahimovic, allons-nous voir un nouveau suédois, dans notre effectif ? Pour le moment, le joueur, n'est que supervisé par le PSG. Mais Paris devra faire vite » a prévenu le compte insider. Après avoir compté dans ses rangs la légende suédoise Zlatan Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain pourrait donc recruter son successeur en sélection. Mais cette arrivée sera sans doute conditionnée à un départ en attaque. Or, on sait déjà que Randal Kolo Muani veut rester. En revanche, le doute persiste en ce qui concerne Gonçalo Ramos, d’autant que le Portugais est suivi par plusieurs clubs anglais dans l’optique du mercato.