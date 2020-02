PSG : Areola revient pour mettre le souk au mercato !

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain réalisait le gros coup du mercato en recrutant définitivement Keylor Navas tandis que dans le même temps, Alphonse Areola était prêté au Real Madrid.

En début de saison, l’international tricolore aurait pu profiter de la méforme de Thibaut Courtois pour lui chiper la place dans les buts du Real Madrid. Durant quelques matchs, un léger doute planait dans l’esprit de Zinedine Zidane mais finalement, l’ancien gardien de Chelsea a rapidement récupéré sa place… et son meilleur niveau. Alphonse Areola n’est donc pas plus qu’une doublure au Real Madrid, qui ne le conservera pas à l’issue de la saison selon les informations de Soccer Link, d’autant que son prêt en provenance du Paris SG ne comportait pas d’option d’achat.

Prêté au Real Madrid jusqu’au 30 juin 2020, Alphonse Areola est donc parti pour revenir à Paris. Mais pour y faire quoi ? Avec Keylor Navas, le PSG a un titulaire indiscutable pour l’année prochaine. Et on imagine mal Alphonse Areola revenir au sein de son club formateur comme une doublure alors qu’à 27 ans, il serait grand temps pour lui d’être un titulaire indiscutable, notamment dans l’optique de grappiller une place dans la hiérarchie des gardiens en Equipe de France. C’est ainsi que selon le média, Alphonse Areola va revenir à Paris, tout en espérant que son agent Mino Raiola lui trouve très rapidement un point de chute. Reste à voir quelles seront les exigences de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo dans ce dossier, alors qu’Alphonse Areola est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023. Espérons en tout cas pour Paris que ce dossier soit rapidement réglé, car si Alphonse Areola ne trouvait pas de point de chute, alors la situation des gardiens serait une nouvelle fois délicate à gérer au sein du PSG…