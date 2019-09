PSG : Paris supplié de ne pas faire l’erreur fatale avec Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Malgré ses envies de départ et un comportement qui interroge durant le mercato, Neymar va rester au Paris Saint-Germain.

Le Brésilien était pourtant prêt à payer 20 ME de sa poche pour faciliter son départ vers Barcelone, chose qui ne va pas aider à remonter sa cote de popularité auprès des supporters franciliens. Mais selon Habib Beye, interrogé à ce sujet sur l’antenne de Canal Plus, c’est tout naturellement que l’international auriverde va reconquérir le cœur des fans sur le terrain. En revanche, pour l’ancien capitaine de l’OM, il ne faut absolument pas que Paris et Neymar se lancent dans une opération calculée de communication.

« Bien sûr qu'il va redevenir le joueur majeur du PSG. C'est un joueur extraordinaire. Qu'est-ce qui a posé un problème dans le rendement de Neymar ? Ce n'est pas quand il était sur le terrain, c'est quand il était blessé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur son apport au PSG. Ça va se faire tout naturellement, il ne faut surtout pas entrer dans une opération de communication où l'on va aller dans le larmoyant, où il va dire "je m'excuse, pardon"... Il faut arrêter ça. C'est un joueur qui va revenir sur le terrain et qui, tout naturellement, avec ses performances, va remettre tout le monde d'accord, va se remettre dans le projet du PSG. Ensuite, personne n'a de certitude pour savoir si ce joueur fera gagner la Ligue des Champions au PSG » a indiqué Habib Beye, totalement opposé à une interview de Neymar ou à une grosse opération de communication de Paris. Dans le clan Neymar, on était d’accord avec la position du chroniqueur de Canal Plus ces dernières heures.