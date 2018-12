PSG : Paris supplié de ne pas faire cette boulette XXL au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En manque de solutions au poste de milieu défensif, Thomas Tuchel a utilisé Marquinhos dans ce rôle durant la première partie de saison.

Doté d’une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, le Brésilien s’est progressivement adapté à son nouveau rôle et a réalisé des performances intéressantes. Néanmoins, Pierre Ducrocq estime que ce serait une grosse erreur de penser que l’ancien défenseur de l’AS Roma puisse faire l’affaire encore six mois à ce poste, notamment dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Ainsi, l’ancien joueur du PSG a réclamé sur RMC Sport que le club de la capitale recrute enfin un joueur de niveau international à ce poste de numéro six lors du mercato hivernal.

« Quand on est le PSG, on ne peut pas bricoler. Même si le bricolage est beau et commence à fonctionner grâce à la science tactique de Tuchel, grâce à l’adaptation d’un Marquinhos au milieu de terrain. Il me semble évident qu’il faut un milieu de terrain de métier qui va pouvoir être le patron. Pour moi, il faut recruter un harceleur au mercato » a expliqué Pierre Ducrocq, alors que le Paris Saint-Germain multiplie les pistes ces dernières semaines. Reste à savoir ce qui sera réalisable pour la direction francilienne, qui sera peut-être confrontée aux limites imposées par le fair-play financier…