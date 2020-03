PSG : Paris SG-Dortmund, ce match affole le Real Madrid

Dans : PSG.

Si jamais le match entre le PSG et le Borussia Dortmund devait se dérouler avec du public, le Real Madrid y enverrait plusieurs observateurs.

Mal en point en Ligue des Champions après sa défaite 1-2 à l’aller face à Manchester City, le Real Madrid n’en est pas au point d’observer d’éventuels futurs adversaires en quarts de finale. Mais la raison pour laquelle la Maison Blanche va envoyer plusieurs émissaires à Paris ce mercredi, si la rencontre ne se déroule pas à huis-clos, est plutôt pour jeter un oeil à ses futures stars. En effet, le média espagnol El Gol Digital annonce que Florentino Pérez estime que quatre joueurs attendus lors de ce match pourront former le Real Madrid de 2020-2021. Le premier nom qui revient est bien évidemment celui de Kylian Mbappé. Si jamais le Français devait briller, son prix ne pourrait qu’augmenter, d’autant plus que le PSG aurait plus d’arguments pour garder l’ancien monégasque s’il allait loin en Ligue des Champions.

Mais en face, il y a du beau monde, et notamment trois éléments visés par le géant madrilène. Tout d’abord, un joueur sous contrat avec le Real en la personne d’Achraf Hakimi, celui à qui est promis le poste d’arrière droit la saison prochaine, à la fin de son prêt à Dortmund. Et ensuite, deux recrues offensives de premier plan en la personne de Erling Haaland, pour qui les recruteurs madrilènes craquent complètement, mais aussi Jadon Sancho. L’attaquant anglais est considéré comme le remplaçant idéal de Kylian Mbappé si jamais le Français ne venait pas, où si le PSG ne lâchait pas le morceau cet été. Beaucoup d’intérêt donc sur la pelouse du Parc des Princes, pour un Real Madrid qui promet un feu d’artifice au mercato été, surtout en cas d’élimination prématurée cette saison.