PSG : Coronavirus ou pas, Tuchel veut un public en forme pour Dortmund

Dans l’attente d’une décision définitive sur les conditions du match face à Dortmund mercredi, Thomas Tuchel reste serein. L’entraîneur du Paris Saint-Germain s’attend à disputer cette rencontre de la Ligue des Champions dans un stade plein et surchauffé.

Comparé au huitième de finale retour de l’Olympique Lyonnais contre la Juventus Turin en Italie, dont le gouvernement a déjà pris des mesures radicales pour stopper la propagation du coronavirus, celui du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund a de grandes chances de se tenir avec des spectateurs dans les tribunes. C’est en tout cas le souhait du club de la capitale et de son entraîneur Thomas Tuchel. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, le technicien n’a pas cédé à la panique et a même lancé un appel aux supporters qu’il attend nombreux et en pleine forme mercredi au Parc des Princes.

« Personnellement, je n’ai pas peur, a confié l’Allemand. Un sentiment inconfortable, bien sûr, c'est inquiétant. On fait tout ce qui est nécessaire je l'espère, mais on sait qu'ils jouent sans spectateur en Italie. Il y a des moments où je n'y pense pas, parce que je travaille. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'influence. On veut toujours jouer avec nos spectateurs, on est plus fort avec nos spectateurs. Mercredi, tout le monde doit être dans sa meilleure forme, de l'entraîneur aux supporters. » En passant par les joueurs qui seront alignés…