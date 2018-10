PSG : Paris se voile la face avec Verratti le surcoté

Dans : PSG, Ligue 1.

Réputé pour sa mauvaise hygiène de vie, Marco Verratti a pourtant séduit Thomas Tuchel cette saison.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain le considère comme l’un des meilleurs joueurs au monde et compte sur l’Italien pour amener le club francilien vers les sommets. Mais l’ancien joueur de Pescara en a-t-il les moyens ? Après toutes ces saisons passées dans la capitale, avec des hauts et beaucoup de bas, de nombreux observateurs en doutent. A commencer par Mickaël Madar, pas tendre avec le « Petit Hibou ».

« Je suis assez septique et dubitatif sur Marco Verratti. Je trouve que ce joueur est surcoté, a critiqué le consultant d’Infosport+. On attend toujours beaucoup de lui. Depuis qu'il est au PSG, chaque année on lui prolonge son contrat, moi chaque année je lui aurais arrêté presque. Ce n'est pas un joueur fiable. C'est un joueur trop blessé. Verratti se contente également trop souvent du minimum alors qu'il pourrait faire beaucoup plus. »

Madar mettrait Verratti à la porte

Et l’ancien Parisien n’est pas non plus impressionné par l’influence de Verratti dans le jeu du PSG. « On me parle des stats de Verratti qui fait 160 passes dans un match, mais il faudrait compter les passes qu'il fait et voir surtout comment il les fait. C'est facile de faire des passes à deux-trois mètres sans accélérer le jeu ou que ce soit décisif pour un partenaire. C'est pour ces raisons que je reste sur ma faim sur ce joueur », a expliqué l’ex-attaquant, qui conseille à Paris de s’en débarrasser.

« Tout le monde se pose la question à savoir à quel moment il va passer un cap, moi je pense qu'il ne le passera pas, car il n'a pas le mental et peut-être qu'il n'a pas le niveau, a-t-il estimé. C'est dur ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Cela fait pas mal de temps qu'il joue au PSG, il est international et on est dans l'attente constamment alors que cela fait déjà six ans. A un moment donné, il faut quand même se montrer. Je pense qu'il aurait dû quitter le PSG. » Ce n’est évidemment pas l’intention du club qui semble plutôt parti pour prolonger son contrat, une fois de plus.