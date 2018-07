PSG : Paris sait pourquoi Neymar et Mbappé ne partiront jamais

Dans : PSG, Mercato.

Après le Real Madrid, qui a publié un communiqué pour indiquer qu’il ne tenterait rien pour Neymar, c’est le Brésilien lui-même qui a mis les choses au clair.

« Je reste à Paris, j’ai un contrat. (…) Je veux triompher avec ce club », a annoncé l’attaquant parisien cette semaine. Et c’est tout sauf une surprise selon Luis Fernandez, persuadé que l’ancien joueur du FC Barcelone n’a jamais envisagé un départ cet été. Idem en ce qui concerne le champion du monde Kylian Mbappé. Interrogé par la Cadena SER, le directeur du centre de formation du PSG assure que les deux stars ne réclameront pas de transfert tant que leur palmarès continuera de s’enrichir dans la capitale.

« Tous les joueurs qui ont signé au PSG sont restés parce qu'ils veulent gagner, et gagner avec le PSG, a expliqué le dirigeant francilien. C'est une bonne nouvelle que Neymar annonce publiquement qu'il reste, il affiche ses ambitions de gagner des titres ici. J'ai mis ma main au feu en annonçant que Neymar allait rester, et aujourd'hui je ferais pareil pour Mbappé. C'est un joueur très reconnaissant envers le club et les supporters. Si Neymar et Mbappé réussissent au PSG, qu'ils gagnent des titres, remportent des Ballons d'Or... Je pense qu'ils resteront quoi qu'il arrive. » Et au cas où, l’intransigeance du président Nasser Al-Khelaïfi suffira pour les retenir.