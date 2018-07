PSG : « J’ai un contrat », Neymar explique pourquoi il reste à Paris

Dans : PSG, Mercato.

La Coupe du monde décevante, le nouveau statut de Kylian Mbappé, le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid, tout est bon pour évoquer l’avenir de Neymar.

Arrivé il y a un an à Paris, le numéro 10 brésilien est le rêve à peine voilé de Florentio Pérez, le patron du club de la capitale espagnole. Mais cela restera un rêve, comme l’a clairement fait comprendre l’attaquant du PSG, actuellement en vacances au Brésil. Présent à une conférence pour sa fondation, l’ancien barcelonais a répondu aux rumeurs sur un éventuel départ, et a clairement fait savoir qu’il n’y avait aucun souci à se faire pour les fans parisiens.

« Je reste, je reste à Paris, j'ai un contrat. Je suis allé là-bas pour un nouveau défi, de nouvelles choses, pour un objectif. Cela n’a pas changé. Il y a des spéculations dans la presse et c’est un peu ennuyeux mais tout le monde connaît mon affection pour le PSG et pour ses supporters. Je veux triompher avec ce club. Je veux vaincre », a fait savoir au micro de Fox Sports un Neymar qui termine ses vacances au pays, et sera bientôt de retour à l’entrainement pour enfin réaliser une saison pleine avec le PSG et son nouvel entraineur Thomas Tuchel.