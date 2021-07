PSG : Paris s'offre un renfort qui peut rapporter gros

Dans : PSG.

L’un des clubs les plus touchés par les cas positifs à la Covid-19, le PSG a décidé d’investir dans une machine utilisée par les laboratoires.

L’exercice 2020-2021 a forcément été particulier pour l’ensemble des clubs de football. Il a fallu gérer les huis-clos, les pertes financières et surtout les cas positifs à la Covid-19. Le PSG n’a pas été épargné par l’épidémie, dès le début de saison dernière au retour de vacances de ses stars. Neymar, Angel Di Maria, Keylor Navas, Mauro Icardi, Marquinhos et Leandro Paredes avaient été infectés. Kylian Mbappé, Thilo Kehrer, Sergio Rico ou encore Rafinha ont aussi été testés positifs. Marco Verratti a même attrapé le virus deux fois en l'espace de quelques mois. Le PSG a perdu des points en Ligue 1 à cause de ces absences, où le titre lui a échappé au profit du LOSC. En vue de la saison prochaine, Paris a anticipé en investissant dans une machine digne de celles utilisées par les laboratoires spécialisés, informe L’Equipe. Elle donne le résultat d’un test PCR directement sur place et permet donc de gagner du temps afin d’isoler plus rapidement le joueur ou le membre du staff.

« La saison dernière, le Paris-Saint-Germain a investi dans une machine qui permet d’analyser sur place, au Camp des Loges, les tests PCR pratiqués sur l’ensemble de l’effectif. Cet outil, équivalent à ce qui peut être fait dans un laboratoire, permet au club de la capitale de tester à la moindre alerte et d’isoler plus rapidement les éléments contaminés que s’il devait attendre les résultats d’un laboratoire extérieur, comme il l’a fait récemment pour son latéral droit Achraf Hakimi », explique le quotidien sportif national. Achraf Hakimi a pu revenir au bout de quatre jours seulement après avoir été testé plusieurs fois négatif. Marocain a inscrit son premier but contre Orléans samedi soir (1-0).