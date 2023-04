PSG : Le Qatar l'écoeure, il va divorcer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En s'offrant le Paris Saint-Germain en 2011, Qatar Sports Investments a fait le bonheur des supporters du club de la capitale. Mais depuis quelques mois, la manière dont le PSG est géré par Nasser Al-Khelaifi commence à sérieusement agacer du monde.

Il semble désormais révolu le temps où tout ce que faisait le Qatar à Paris était vu avec les yeux de l’amour par les fans parisiens. Certains choix sportifs ont d’abord étonné, puis agacé et enfin écoeuré les « vrais » supporters, et si l’on ajoute à cela un Parc des Princes de plus en plus envahi par des « touristes », on obtient un cocktail détonant. Il n’est plus très rare de lire sur les réseaux sociaux des messages très agressifs à l’encontre de Nasser Al-Khelaifi et plus généralement du Qatar.

Les deux sont accusés d’avoir bradé l’âme du Paris Saint-Germain, et d’avoir fait table rase de l’histoire du club de la capitale. Et tout cela se cristallise sur le dossier du stade. Car l’idée même de déménager au Stade de France rend totalement dingues les fans du PSG. Ancien gardien de but du Paris SG, Jérôme Alonzo ne masque plus sa colère.

Le PSG au Stade de France, il crie au scandale

Incapables de s’entendre avec les élus parisiens, qui n’y mettent pas non plus de la bonne volonté, les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent racheter le Stade de France et abandonner le Parc des Princes. Tandis qu’un questionnaire dans ce sens a été envoyé en début de semaine aux abonnés, Jérôme Alonzo est lui sorti de ses gonds. « Le PSG, c’est le Parc, partons de cette base-là ! Mais les Qataris ne peuvent pas faire une offre au prix d’une villa, et la mairie ne peut pas réclamer un prix de vente équivalant à la moitié de la ville ! Et si les propriétaires qataris doivent compter leurs sous, qu’ils arrêtent plutôt d’acheter des joueurs pourris à 50 millions d’euros…Aujourd’hui, c’est un autre PSG, les dirigeants actuels se foutent du passé du club et ça me fait beaucoup souffrir. Le Parc est mon dernier lien avec le club. Et si ce lien se brise… C’est un peu comme une histoire d’amour, on se sépare en bons termes, les fils sont distendus, mais pas rompus, on reste bienveillants envers l’autre, puis survient l’acte de trop qui fait qu’on coupe les ponts », avoue, dans les colonnes du Monde, l’ancien gardien de but, désormais consultant.

Alonzo se fait démolir sur Twitter

Cette prise de position ne vaut pas que des retours positifs à Jérôme Alonzo, lequel se voit opposer des commentaires parfois acides à l'encontre du PSG lorsqu'il est dans son rôle de consultant à la télé. « Tu es invité tous les jours sur les chaînes télé pour stigmatiser et critiquer et déstabiliser le PSG .. c’est bon reste là où tu es », « Tu n'as jamais été invité ? Tu ne peux pas payer ton billet ? Toi qui passes ton temps à les dézinguer à la TV tu veux une invitation ? », « Il se prend pour une légende du club ? Il a fait 2 saison a Marseille après son passage au PSG, ça l’a pas dérangé ? Ça va ? », les commentaires sont majoritairement rugueux, même si tout de même certains supporters font remarquer que Jérôme Alonzo soulève une bonne question.