PSG : Paris s'est renseigné sur Haaland... vraiment ?

Dans : PSG.

Cité comme très sensible aux arguments du Real Madrid, Erling Haaland aurait récemment été approché par le PSG, où il n'a pourtant pas beaucoup d'amis.

Après avoir chambré le Paris Saint-Germain lors du 8e de finale aller de Ligue des champions, Erling Haaland avait reçu la monnaie de sa pièce suite à la qualification du PSG. Les joueurs du club de la capitale avaient imité la célébration de l’international norvégien du Borussia Dortmund, et les footballeurs parisiens de reconnaître que l’attitude de Haaland en Allemagne avait été source de motivation. Mais les rivaux d’un soir pourraient finalement devoir se retrouver un jour dans le même vestiaire, même si a priori Erling Haaland ne donne pas sa priorité au Paris SG. Car selon AS, Leonardo est réellement venu prendre des renseignements sur le joueur de Dortmund, lequel a encore quatre ans de contrat avec le BVB.

Cependant, le quotidien sportif proche du Real Madrid rassure ses lecteurs en affirmant que si le PSG a bien un œil sur le joueur norvégien, ce dernier donne toujours un avantage certain aux Merengue. « La volonté du joueur, la bonne disposition de son agent, une relation cordiale avec le Borussia Dortmund, le Real Madrid a cruellement besoin d’un buteur…Haaland est proche », annonce AS, qui affirme que son compatriote Martin Odegaard lui a dit le plus grand bien du Real Madrid et que Mino Raiola, le représentant de Haaland, n'est plus en rogne contre Florentino Perez, malgré l'échec des négociations pour le transfert de Paul Pogba. De même les dirigeants allemands de Dortmund, s'ils acceptaient de vendre le Norvégien, sont plus sensibles à l'offre du Real Madrid qu'à celle du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas.