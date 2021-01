PSG : Paris s'attaque à Messi, le Barça est choqué

Dans : PSG.

L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Lionel Messi agace en interne au sein du FC Barcelone.

L'histoire d'amour entre le PSG et le Barça ne date pas d'hier. Dès 2016, lorsque les Blaugranas avaient tenté de recruter Thiago Silva et Marco Verratti, les relations entre les deux clubs sont devenues tendues. Entre Remontada, provocation puis transfert de Neymar, la rivalité entre les deux géants n'a cessé de croître au fil des années. Mais le feuilleton Lionel Messi pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Au cours d'une interview, Leonardo n'a pas caché son intérêt pour l'Argentin. Des déclarations qui seraient très mal passées du côté des dirigeants barcelonais. Alors que Sport titre son édition du jour « Le PSG harcèle Messi », le quotidien catalan évoque un ras-le-bol du côté de Barcelone.

«Tous ces mouvements du PSG ont provoqué une profonde indignation dans les bureaux du Camp Nou. Leonardo et Pochettino ont enfreint les codes qui marquent le monde du football, car il est très mal vu de parler publiquement de footballeurs qui n'appartiennent pas à votre club. Le PSG a tiré gratuitement sans se soucier de manquer de respect à une entité comme le FC Barcelone » écrit le journal. Si le Barça n'est certainement pas le mieux placé en terme de méthodes de transferts, nul doute que cette situation donne encore un peu plus de piment à la double confrontation qui opposera les deux clubs en huitième de finale de la Ligue des Champions, en février et mars prochains.