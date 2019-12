PSG : Paris rêve de lui, Ancelotti brise le silence

Dans : PSG.

Septième de Série A après son match nul sur le terrain de l’Udinese, Naples traverse une crise importante depuis quelques semaines. Et pour l’heure, Carlo Ancelotti tient bon la barre…

Néanmoins, les rumeurs se multiplient en Italie autour d’un éventuel départ de l’ancien entraîneur du Bayern Munich. Un éventuel licenciement qui pourrait bien faire les affaires… du Paris Saint-Germain. En effet, très récemment, une information selon laquelle le PSG a contacté Carlo Ancelotti a filtré. Cependant, le principal intéressé a pour l’instant d’autres préoccupations de savoir s’il va revenir entraîner le club de la capitale française. La preuve, après le match nul contre l’Udinese (1-1) samedi, le « Mister » a indiqué qu’il ne pensait pas une seconde à un départ de Naples.

« Les rumeurs concernant l'arrivée de Gennaro Gattuso à Naples ? Cela fait partie du jeu. Je ne lui ai pas demandé si c'était vrai, mais je crois le président lorsqu'il dit qu'il me fait confiance. Si j'ai pensé à partir ? Non. Parce que si les choses tournent mal, il vaut mieux s'en sortir » a indiqué Carlo Ancelotti, dont le retour ferait bien évidemment plaisir à la grande majorité des supporters du Paris Saint-Germain. Ceux-ci vont néanmoins devoir s’armer de patience, Thomas Tuchel ayant encore la confiance des dirigeants qataris. Et cela, à moins d’un tremblement de terre, au moins jusqu’à la fin de la saison…