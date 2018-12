PSG : Paris rêve de Julian Weigl... et c'est réciproque à 100% !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

A la recherche d’un milieu défensif de toute urgence au mercato, le PSG a activé tous ses réseaux afin de dénicher la perle rare cet hiver.

Une dizaine de joueurs sont suivis, dont certains assez peu connus en France. C’est notamment le cas de Julian Weigl, l’international allemand du Borussia Dortmund, qui ne fait pas vraiment l’unanimité au sein du staff de Lucien Favre en Bundesliga. Très apprécié par Thomas Tuchel, le joueur a fait l’objet d’une offre de 20 ME de la part du PSG il y a quelques jours, selon les informations de Bild. Mais malgré son statut de remplaçant, Dortmund hésite à le lâcher afin de conserver un effectif étoffé.

Du côté du joueur en revanche, il y a beaucoup moins d’incertitude. Et pour cause, Paris-United affirme que Thomas Tuchel a personnellement contacté Julian Weigl, lequel a d’ores et déjà donné son accord à l’entraîneur allemand pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet hiver au mercato. Les cartes sont désormais entre les mains des dirigeants du Borussia Dortmund dans ce dossier qui pourrait faciliter la tâche du PSG au mercato. En cas de refus, Antero Henrique devrait alors se ruer sur certains joueurs de Premier League comme Gueye ou Doucouré, régulièrement annoncés dans le viseur du champion de France en titre.