PSG : Fini de jouer, Paris lâche 20 ME pour s'offrir Weigl

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain étudie actuellement plusieurs pistes.

L’une d’entre elles mène à Julian Weigl, déjà visé l’été dernier. Leader de Bundesliga avec le Borussia Dortmund, l’international allemand de 23 ans aurait manifesté de manière très concrète son envie de quitter le BVB au mercato, selon les informations obtenues par Bild. Il faut dire que Julian Weigl n’a plus vraiment la confiance de Lucien Favre, d’où ses envies de départ. Ainsi, l’AS Roma se serait d’ores et déjà positionnée pour récupérer le joueur. Mais le PSG également…

Bild informe même que le PSG a déjà envoyé une offre de prêt avec une option d’achat dont le montant serait supérieur à 20 ME. Le problème pour Julian Weigl et pour le Paris Saint-Germain, c’est que le Borussia Dortmund, toujours qualifié en Ligue des Champions, a bien l’intention d’avoir tous ses postes doublés. Ce qui ne serait plus le cas en numéro six en cas de départ de Julian Weigl. Par ailleurs, la direction du BVB a récemment fait savoir qu’aucun « joueur important » ne quitterait le club en janvier. Reste à savoir si Julian Weigl, remplaçant aux yeux de Lucien Favre, est qualifié comme un joueur clé de l’équipe.