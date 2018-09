PSG : Paris rêve de calmer tout le monde avec ce chiffre fou

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’heure où l’UEFA ne parvient pas à se prononcer sur les finances du club de la capitale, et laisse donc le PSG sous la menace d’une éventuelle sanction, le champion de France enchaine les réponses sur le plan économique. Après le partenariat très médiatisé avec Jordan Brand, le PSG s’est associé avec le créateur indien Manish Arora pour faire encore plus grandir la marque. Des partenariats diversifiés pour des revenus multipliés, telle est la mission que s’est fixé Fabien Allègre, directeur de développement du PSG. A l’heure où le PSG s’installe sur tous les continents, la stratégie d’expansion fonctionne à plein régime, et un chiffre symbolique pourrait être atteint.

« La saison dernière, 900 000 maillots ont été mis sur le marché. Nous avons multiplié les ventes de maillots par 10 en quelques années. En 2011, environ 80 000 tuniques avaient été vendues. On est aujourd'hui très fort en Europe. Cette année, avec le partenariat avec Jordan, on espère atteindre le million de maillots ! On poursuit notre objectif de faire du Paris Saint-Germain une marque globale. On veut surprendre et on choisit nos partenaires en fonction », a expliqué à L’Equipe Fabien Allègre, qui espère désormais toucher le public féminin et asiatique avec cette entrée dans le monde de la mode.