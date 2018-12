PSG : Paris remercie l'UEFA pour ce chèque XXL avant le mercato !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Mercato.

Le mercato hivernal approche et dans l’esprit des dirigeants parisiens, on pense évidemment très fort au recrutement d’un milieu défensif.

Néanmoins, le PSG ne sera pas totalement libre de ses mouvements, l’ombre du fair-play financier planant toujours sur la capitale française. Heureusement, Paris engrange un maximum de millions d’euros pour faire face à cette menace. Et selon les informations obtenues par Le Parisien, c’est un chèque de 80 ME que les dirigeants franciliens ont récemment encaissé, justement grâce à l’UEFA et plus précisément grâce au parcours du club en Ligue des Champions jusqu’à présent.

Dans le détail, le Paris Saint-Germain a empoché 15 ME pour s’être qualifié pour la phase de groupes, 10 ME pour ses résultats (3 victoires, 2 nuls et une défaite) ainsi qu’une prime de qualification pour les 8es de finale, estimée à environ 9,5 ME. Ajouté à cela la redistribution des gains en fonction du classement établi en prenant en compte les performances des clubs lors des dix dernières saisons (26,5 ME) et les droits télévisuels (20 ME) et c’est un joli petit pactole que le champion de France en titre a récolté. A titre de comparaison, pour l’ensemble de son parcours européen en 2017-2018, le PSG avait récolté « seulement » 62 ME. Autant dire qu’il y en a qui doivent avoir le sourire dans la haute sphère du club…