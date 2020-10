PSG : Paris recrute à Pôle Emploi, il n'en revient pas

Dans : PSG.

Recruté par le PSG pendant le mercato, Alexandre Letellier a pris du temps à réaliser la tournure que sa carrière allait prendre. Il ne pouvait pas rêver mieux.

Le Paris Saint-Germain a joué aux chaises musicales cet été avec ses gardiens. Sergio Rico est parti puis revenu, Marcin Bulka et Garissone Innocent ont été prêtés, et Alexandre Letellier est revenu dans son club formateur pour occuper le poste de troisième homme dans la hiérarchie. Une belle histoire pour le portier de 29 ans qui se retrouvait sans club après la fin de son contrat en juin avec l’US Orléans. Alors quand il a appris l’intérêt du PSG, il n’y a pas tout de suite cru. L’ancien joueur d’Angers en a fait part dans un podcast pour France Bleu Paris.

« Sur le coup, on a du mal à y croire un peu. Quand on est au chômage, on ne s’attend jamais à un appel comme ça. C’est vrai qu’on met un peu de temps à réaliser mais une fois que tu commences à avoir les gens du club au téléphone, tu te dis que c’est bien réel. Après, tu ne réfléchis plus et tu signes », a-t-il lâché. Alexandre Letellier est conscient de la chance qu’il a de jouer pour le vice-champion d'Europe. Il entend bien se montrer exemplaire et répondre aux attentes de ses dirigeants, c’est-à-dire « amener de la bonne humeur tout le temps et essayer de mettre dans les meilleures conditions possibles tous mes partenaires ». Une nouvelle histoire s’écrit pour lui, la plus belle de sa carrière.