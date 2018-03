PSG : Paris réclame 80ME pour son buteur historique au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 24 buts en Ligue 1 cette saison, Edinson Cavani est indiscutablement l’attaquant le plus efficace du Paris Saint-Germain, même si mardi soir il n'a pas évité le pire pour le PSG.

Au sommet de son art, l’international uruguayen attire forcément des convoitises au mercato. D’autant que son profil très combatif en fait un joueur rare en Europe. Ainsi, de nombreux clubs devraient tenter leur chance au mercato. Cela était déjà le cas en juin 2017, selon les informations de Calcio Mercato. Le média transalpin précise que le PSG a fixé le prix de son buteur à 80ME. Une somme qui aurait (provisoirement) éloigné les courtisans…

Des courtisans qui pourraient bien revenir à la charge lors du prochain mercato. La Juventus Turin est notamment sur les rangs, tout comme plusieurs clubs anglais. Et selon Calcio Mercato, « El Matador » est bien plus intéressé par un éventuel départ en Premier League, plutôt que par une nouvelle aventure en Italie, après avoir passé plusieurs saisons du côté de Naples. Reste désormais à savoir si le PSG sera réellement dans l’optique de vendre son meilleur buteur au mercato. Ce qui est loin d’être certain pour l’instant. Le successeur d'Unai Emery aura probablement son mot à dire dans ce dossier.