PSG : Paris prêt à se fâcher avec Mino Raiola

Dans : PSG.

Libre de tout contrat, Gianluigi Donnarumma va officiellement s’engager en faveur du PSG après l’Euro.

Pour le Paris Saint-Germain, ce recrutement répond davantage à une superbe opportunité qu’à un réel besoin. Et pour cause, le PSG compte déjà Keylor Navas comme gardien de stature internationale et en ce sens, l’arrivée d’un joueur du calibre de Gianluigi Donnarumma interroge, y compris dans le vestiaire parisien. Pour beaucoup d’observateurs en Italie, il est clair que si l’ex-gardien de l’AC Milan signe au PSG, c’est pour y devenir rapidement un titulaire à la place de Keylor Navas, 35 ans. Mais selon Julien Maynard, aucune hiérarchie n’a été établie et il est donc envisageable que l’Italien soit remplaçant dans un premier temps. Ce qui ne manquera pas de fâcher un certain Mino Raiola, qui a mis des clauses pour faire monter les primes si son protégé marche fort à Paris.

Donnarumma doublure de Navas ?

« Gianluigi Donnarumma rejoindra le PSG après l’Euro, comme évoqué dans le sujet de @jordanollivier. Il ne sera pas prêté, malgré ce que le PSG envisageait au départ. Aucune hiérarchie n’est établie au poste de gardien. Plusieurs joueurs dont Neymar ont été surpris par l’annonce de l’arrivée de Donnarumma, mais le PSG ne voulait pas passer à côté d’un gardien si prometteur et en fin contrat avec l’AC Milan » a publié le journaliste de Téléfoot, pour qui il est absolument impossible d’affirmer à ce jour que Gianluigi Donnarumma sera le titulaire dans les buts du Paris Saint-Germain la saison prochaine. De toute évidence, c’est un énorme casse-tête qui va s’offrir à Mauricio Pochettino, lequel pourrait opter pour une formule ayant déjà été testée dans des clubs comme le Real Madrid par le passé avec un gardien titulaire en Ligue 1 et un autre en Ligue des Champions. Quoi qu’il arrive, il sera difficile de contenter tout le monde à 100 % et d’éviter les polémiques avec deux gardiens d’un tel niveau…