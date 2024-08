PSG ‍: Riolo déchire la carte jeune et se fâche

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a fait le travail face au Havre ce vendredi soir en Ligue 1. Pour cette rencontre en Normandie, Luis Enrique avait décidé d'aligner d'entrée le jeune Ibrahim Mbaye.

Luis Enrique et ses hommes sont parfaitement rentrés dans leur Ligue 1 ce vendredi soir avec une victoire 4 buts à 1 sur la pelouse du Havre. Surtout que l'entraineur espagnol avait fait tourner son effectif du PSG. Au coup d'envoi, pas mal de jeunes étaient alignés, dont Yoram Zague et Ibrahim Mbaye. Le dernier cité, âgé de seulement 16 ans, faisait ses grands débuts en Ligue 1. Si beaucoup de fans et observateurs ont salué l'audace de Luis Enrique de faire confiance à un si jeune joueur, ce n'est pas le cas de Daniel Riolo, en désaccord avec l'ancien entraîneur du FC Barcelone.

Mbaye, Riolo n'a pas aimé

🗣️ @DanielRiolo débriefe la victoire du PSG au Havre : "Je n'ai pas le fantasme de voir un gamin de 16 ans démarrer. En quoi c'est un kiff ? Il a le droit d'être très bon mais on s'use, on se détruit de plus en plus vite. Je ne vois pas ce que ça apporte." #RMCLive pic.twitter.com/VUjz1o83rr — After Foot RMC (@AfterRMC) August 16, 2024

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet poussé un petit coup de gueule sur cette mode de faire confiance à des joueurs jugés trop jeunes. « Il le fait exprès, il faut que ça fasse parler. Ok, il y a les états de forme des uns et des autres. Mais ça veut dire que des Barcola, Dembélé etc... ne sont pas prêts alors que des gamins de 16 ans, eux sont prêts. Je n'ai pas le fantasme de voir un gamin de 16 ans démarrer. En quoi c'est un kiff ? C'est quoi le délire ? Il a le droit d'être très bon mais on s'use, on se détruit de plus en plus vite. On a inversé la pyramide des âges. Je ne vois pas ce que ça apporte. Il y avait largement de quoi faire dans l'effectif de Luis Enrique », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui souhaiterait que les entraineurs protègent plus les jeunes joueurs avant de les exposer au plus haut niveau. Toujours est-il qu'avec la récente blessure de Gonçalo Ramos, Mbaye pourrait bien enchaîner et ce, dès la semaine prochaine lors de la réception de Montpellier au Parc des Princes.