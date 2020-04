PSG : Paris prêt à accepter un deal très bancal pour Neymar ?

Dans : PSG.

Malgré les informations du journal L’Equipe, qui indiquait lundi matin que Neymar ne devrait pas quitter le PSG, la presse catalane croit toujours à un transfert du Brésilien à Barcelone.

Il faut dire que malgré les quelques réticences dont il fait l’objet en Espagne, le n°10 du Paris Saint-Germain reste la piste privilégiée par la direction du FC Barcelone dans l’optique du mercato estival. Une information de nouveau confirmée par le journal Sport ce mardi, qui affirme que si le PSG a bien l’intention de fermer la porte à un départ de Kylian Mbappé, la position du club est bien différente en ce qui concerne Neymar.

Un paiement en plusieurs fois pour Neymar ?

En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne devraient pas s’opposer au transfert du Brésilien, à condition bien-sûr que le club catalan soit prêt à payer le juste prix, sans doute un chèque compris entre 150 et 200 ME. Et pour que l’opération soit faisable, le Paris Saint-Germain serait prêt à faire une incroyable fleur aux dirigeants de Barcelone selon le quotidien espagnol. En effet, il est notifié que les décideurs franciliens ont accepté le principe d’un paiement différé et étalé dans le temps de la part du FC Barcelone pour Neymar.

Une information très étonnante quand on connaît les mauvaises relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Josep Maria Bartomeu, et qui ne devrait pas manquer de faire réagir les supporters du Paris Saint-Germain. Mais le quotidien Sport persiste et signe en fin d’article : le champion de France en titre a bel et bien fait passer le message auprès de la direction catalane qu’un transfert de Neymar l’été prochain était envisageable. Reste maintenant à voir si tout cela prendra forme de manière concrète avec un prix fixé par Leonardo, lequel s’était montré particulièrement inflexible et dur dans les négociations l’été dernier, quand Barcelone faisait déjà le forcing pour recruter Neymar.