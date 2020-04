PSG : Mbappé et Neymar restent, le Qatar a gagné

Dans : PSG.

Considérés comme les deux dossiers chauds du mercato, Neymar et Kylian Mbappé ne bougeront pas et pourraient même prolonger au PSG, crise oblige.

Il y a encore quelques semaines, le football mondial vivait tranquillement à son rythme, et sur le front des transferts Kylian Mbappé et Neymar étaient dans tous les esprits. Pour le champion du monde français, on évoquait un possible départ au Real Madrid, Zinedine Zidane ayant multiplié les appels du pied à destination de l’ancien monégasque. Pour Neymar, c’est évidemment le FC Barcelone qui était cité, et même ces derniers jours, la presse catalane était persuadée que la star brésilienne du Paris Saint-Germain pourrait aller au clash avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo afin de rejoindre Lionel Messi au Barça. Mais l’épidémie de coronavirus et son impact inouï sur le business du football ont totalement changé la donne. Pour L’Equipe, non seulement Kylian Mbappé et Neymar ne quitteront pas le PSG, mais en plus ils pourraient signer une prolongation ce qu’ils refusaient de faire jusque-là.

Au sujet de Kylian Mbappé, du côté de Nasser Al-Khelaifi, les choses étaient claires. « Qu’il vente, qu’il neige ou qu’il pleuve, Mbappé restera c’est une volonté de l’Emir », a indiqué un proche de Doha dans le quotidien sportif. Pour Neymar, c’est surtout l’aspect économique du dossier qui bloque totalement cette opération. Même si le Brésilien peut résilier son contrat avec le Paris Saint-Germain en profitant des règles de la FIFA, son prix sera de 180ME et le Barça n’a pas les moyens de payer cette somme. De même, après avoir obtenu la baisse de 70% des salaires des joueurs barcelonais, on voit mal Josep Maria Bartomeu lâcher un salaire monstrueux à Neymar, lequel n’a pas eu ce genre de problème au PSG. « On pense que l’été sera calme », a confié, de son côté, un membre de l’entourage de l’attaquant de Paris et de la Seleçao.

Concernant les prolongations de contrat, pour l’instant Neymar et Kylian Mbappé sont sur la même longueur d’onde. Les deux stars du Paris SG n’ont pas cette idée en tête. Mais selon L’Equipe, le champion du monde tricolore et son coéquipier brésilien savent que financièrement le PSG aura toujours des moyens que d’autres clubs n’auront plus, et forcément cela devrait les inciter à envisager d’ores et déjà de prolonger à Paris. Le mercato d’été sera donc probablement calme, mais la suite de la saison pourrait être nettement plus agitée, même si compte tenu de l’épidémie du coronavirus on entre sur une autre planète.