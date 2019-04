PSG : Paris ou MU, il n'arrive pas à se décider au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Malgré l’arrivée de Leandro Paredes en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg cet hiver, le Paris Saint-Germain aura la volonté de recruter un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato. Et ces dernières semaines, un nom revient avec insistance dans les médias français et anglais : celui d’Ander Herrera, libre à l’issue de la saison avec Manchester United. Il y a quelques jours, le célèbre journaliste britannique Duncan Castles annonçait même qu’un accord de principe avait été trouvé entre l’international espagnol (2 sélections) et le PSG.

Une information fermement démentie par Téléfoot, ce dimanche. Effectivement, selon l’émission dominicale de TF1, le joueur n’a tout simplement pas encore fait son choix. « Selon nos informations, Ander Herrera actuellement en fin de contrat, a reçu deux offres. Une première qui provient de Manchester United, qui aimerait le prolonger et une deuxième émise par le PSG qui souhaite le recruter. Le joueur n'a pas encore fait de choix » annonce le média, généralement bien informé sur le mercato. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique parviendront à convaincre Ander Herrera. Ou si le milieu des Red Devils poursuivra sa carrière à Manchester United…