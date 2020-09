PSG : Paris nul sans Neymar et Mbappé, Rothen accuse Tuchel

Dans : PSG.

Privé de toutes ses stars offensives à Lens jeudi soir (1-0), Thomas Tuchel a été contraint d’innover avec des jeunes joueurs. Et son équipe s’est inclinée…

Au-delà de la défaite, c’est le manque cruel d’occasions en faveurs du Paris Saint-Germain qui interpelle. Et pour cause, le champion de France en titre n’a réussi qu’un tir cadré durant les 90 minutes, malgré une possession avoisinant les 80 %. Au micro de RMC, Jérôme Rothen n’a pas été tendre avec Thomas Tuchel, lequel se repose beaucoup trop sur Neymar et Kylian Mbappé à ses yeux. Mais forcément, quand le champion du monde français et la star brésilienne ne sont pas là, il y a un léger souci que le consultant de l’After Foot n’a pas hésité à mettre en avant après cette défaite parisienne en terres lensoises.

« Je ne veux pas passer mon temps à critiquer Thomas Tuchel, parce qu’il a certainement des qualités. Il l’a montré cet été car on n’emmène pas une équipe en finale de la Ligue des Champions par hasard. Il a trouvé sa formule avec ses stars, avec son équipe-type. Ce que je lui reproche, c’est de trop stigmatiser son jeu à travers Neymar et Kylian Mbappé. Quand tu n’as pas ces joueurs-là, c’est un problème car à eux seuls ils font des décalages individuellement grâce à leurs dribles et à leurs passes. Aujourd’hui, tu n’as pas ses joueurs-là, tu as des jeunes. Et vu que tu n’as pas mis un mécanisme de jeu en place, tu ne fais qu’un tir avec 80 % de possession. Cela montre les limites de ce que Thomas Tuchel met en place » a balancé Jérôme Rothen, agacé de voir le PSG aussi peu dangereux malgré les absences cumulées de Mauro Icardi, Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria en attaque. Réveil espéré et attendu dimanche soir à l’occasion du Classique face à l’OM.