PSG ‍: Mbappé promet de prolonger, le Real rigole

Kylian Mbappé aura une fin de saison excitante à jouer avec le PSG. Pourtant, le Français de 25 ans est encore au coeur de rumeurs concernant son avenir.

Le PSG peut encore tout rafler cette saison. La Ligue des champions est dans tous les esprits même s'il faudra aussi du sérieux aux hommes de Luis Enrique pour gagner les deux titres nationaux que sont le championnat et la Coupe de France. Par la suite, il faudra se pencher sur le marché des transferts estival. Le futur départ de Kylian Mbappé devra être compensé et l'effectif renforcé. Si le départ du champion du monde 2018 au Real Madrid ne fait certainement plus de doutes, certains ont encore un peu la foi. Ces dernières heures, une information n'est d'ailleurs pas passée inaperçue en Espagne.

Foot Mercato, via Santi Aouna, annonçait ce samedi que Kylian Mbappé avait été réincorporé dans le groupe du PSG en août dernier après avoir promis à Nasser Al-Khelaïfi de prolonger son contrat. Le média précise que le président francilien a été très déçu par le comportement de son joueur, qui ne prolongera finalement pas. Mais cette information a renforcé le sentiment chez certains que le Français avait toujours dans un coin de sa tête une potentielle extension de son contrat. Selon Defensa Central, le Real Madrid a pris cette nouvelle avec beaucoup de sérénité. La Casa Blanca sait en effet que Mbappé ne lui échappera pas l'été prochain.

Pour Madrid, il s'agit d'une stratégie du PSG pour mettre la lumière sur le club et discréditer sa star pour garder la face. D'après Defensa Central, Mbappé a laissé ouvert tous les scénarios l'été dernier au PSG. Il a donc laissé entendre que « tout pouvait arriver en un an et que, tout comme il pouvait partir, il pouvait aussi renouveler son contrat ». Alors que la fin de saison approche, Mbappé donnera bientôt sa décision. Mais difficile de penser qu'il le fera tant qu'un PSG-Real Madrid est possible en Ligue des champions.