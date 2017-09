PSG : Paris n'a pas recruté au milieu, voilà pourquoi

Dans : PSG, Ligue 1.

Quelques jours après la bonne prestation de Giovani Lo Celso lors de la victoire du PSG contre l'OL (2-0), Unai Emery s'est confié sur son milieu de terrain argentin.

Giovani Lo Celso est arrivé sur la pointe des pieds au Paris Saint-Germain. Débarqué en début d'année 2017 en provenance de Rosario, le joueur de 21 ans fait son trou au sein de l'effectif francilien. Après avoir joué son premier match en avril en Coupe de France, et connu sa première titularisation en mai contre Caen en Ligue 1, l'Argentin monte en puissance depuis le début de cette saison. Et cela s'est confirmé lors de son entrée en jeu contre Lyon dimanche, au cours de laquelle il a débloqué la situation sur le premier but contre son camp de Marcelo. Une bonne nouvelle qui ravit Unai Emery.

« Nous sommes très contents de la progression de Giovani Lo Celso. Il est arrivé en janvier. Il a beaucoup progressé depuis huit mois dans l’équipe. Il attend son moment. Il s’est très bien préparé cet été. Il gagne du temps de jeu grâce à ses performances, ce qui n’est pas facile, parce qu’il n’est pas évident de s’imposer dans cette équipe. S’il continue comme ça, je suis sûr qu’il va continuer à progresser et jouer davantage. Nous sommes contents de cette concurrence au milieu de terrain », a avoué, en conférence de presse, l'entraîneur du PSG, qui estime donc que Lo Celso est une nouvelle arme pour Paris, surtout que ses concurrents dans l'entrejeu, comme Pastore ou Nkunku, ont du mal à se montrer. De quoi donner raison à Paris, qui a laissé partir Matuidi et Krychowiak notamment, sans se renforcer dans ce secteur de jeu ?