PSG : Paris n'a pas de plage, Messi ne signera pas

Depuis que l'on sait que Lionel Messi traîne les pieds à prolonger au FC Barcelone, le nom du PSG a évidemment été évoqué.

La température est subitement montée de quelques degrés supplémentaires à Barcelone la semaine passée lorsqu’il a été annoncé que Lionel Messi ne voulait pas signer sa prolongation avec le Barça. Et forcément, lorsqu’une star mondiale telle que l’Argentin se retrouve éventuellement sur le marché des transferts, il ne faut pas attendre longtemps avant que le Paris Saint-Germain et Manchester City soient évoqués. Car ces deux clubs semblent être les seuls à avoir les moyens financiers susceptibles de convaincre Lionel Messi de signer. Mais, dans les colonnes de ABC, Sergi Font estime que le sextuple Ballon d’Or ne rejoindra ni le PSG, ni les Citizens, et que c’est bien évidemment à Barcelone qu’il va continuer sa carrière. Pour justifier sa thèse, le journaliste espagnol grossit un peu le trait concernant Paris et Manchester.

La raison de cette confiance absolue du FC Barcelone dans le dossier Lionel Messi est relativement simple. « Les informations qui sont sorties ne semblent pas inquiéter au Barça, ils n'ont aucune trace du changement d'avis de Messi sur sa prolongation. Les racines de l'Argentin dans le club et dans la ville, la stabilité familiale qu'il a trouvée à Barcelone et ses fortes prétentions financières limiteraient considérablement l'éventail des destinations possibles. Avec un salaire net de 35ME par an, seuls quelques clubs pourraient se permettre de subir une telle augmentation de la masse salariale pour un seul joueur. Et parmi eux, aucun ne lui offrirait les avantages extra-sportifs dont il jouit à Barcelone. La ville de Manchester, où il pourrait retrouver Pep Guardiola ne peut pas rivaliser sur le plan climatique, le PSG de Neymar l'empêche de profiter de la plage bien nécessaire et à Milan il ne trouverait pas la tranquillité dont il jouit maintenant. Parce que Lionel Messi ne ne veut pas partir pour de l'argent », explique le journaliste d’ABC. Du sable, du soleil et de la tranquillité, voilà le secret pour s’offrir Lionel Messi, et Paris Plage ne suffira pas.