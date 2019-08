PSG : Paris laisse Neymar filer au Barça, Evra tente de tout arrêter

Dans : PSG, Liga, Mercato.

A quelques jours de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone continuent de négocier le transfert de Neymar.

Il n’existe toujours aucun accord entre elles, mais les deux parties mettent de la bonne volonté dans les discussions. Preuve que le club de la capitale a accepté l’idée de perdre sa star. Ce que Patrice Evra ne comprend pas. Présent lors de la cérémonie de l’UEFA jeudi à Monaco, l’ancien latéral gauche a fait la morale au champion de France et à ses supporters prêts à se débarrasser de l’attaquant brésilien.

« Neymar, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Le problème, c'est que quand tu es toi-même dans ce monde, les gens te détestent. Et quand tu fais semblant, c'est là que les gens t'aiment, a regretté le jeune retraité. Moi qui parle souvent avec Neymar, je lui souhaite que Dieu réalise ses projets. Mais c’est toujours comme ça. Quand tu arrives, tu es le roi du monde et quand tu pars… On dirait que Neymar a tué quelqu’un. Mais vous verrez, les gens regretteront son génie, sa façon de jouer. »

L’avertissement d’Evra

« Il y a des gens qui ne l'aiment pas, ses dribbles, il agace parfois... Mais c'est son football, il doit rester lui-même. Les gens vont énormément le regretter, a prévenu le Français. Tout simplement, un joueur de foot doit se sentir aimé et quand tu sens trop de négativité, tu changes d’air. Je pense qu’il y a des gens qui se servent de ça, peut-être même des médias qui appuient en disant qu’il plonge trop pendant les matchs. Ils créent toute cette haine autour alors que c’est un bon mec. »

« Il a beaucoup donné à Paris. On parle de Neymar mais quand il n’a pas joué la Ligue des Champions, Paris n’est pas allé plus loin. Neymar est un joueur trop important pour Paris. S’ils le perdent, ils perdront un grand joueur. Peut-être qu'il rentrera à Barcelone et il redeviendra le joueur qu'il a toujours été », a prédit Evra, qui prend le temps de conseiller le PSG alors que sa cote au Parc des Princes est encore plus basse que celle de Neymar…