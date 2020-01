PSG : Riolo n'a jamais vu un joueur aussi nul que Kurzawa

Dans : PSG.

Dimanche, lors de la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Lorient lors des seizièmes de finale de la Coupe de France (1-0), certains joueurs n’ont pas spécialement brillé.

Si Pablo Sarabia a encore marqué des points en inscrivant le but décisif pour le club de la capitale, Layvin Kurzawa n’a pas rayonné. Dans une équipe en partie bis, le latéral gauche avait l’occasion de se relancer un peu, en l'absence de Juan Bernat. Alors que Thomas Tuchel a apprécié la prestation de son défenseur, en parlant d’un joueur « très fiable et de qualité », Daniel Riolo, lui, a totalement démonté l'international français.

« Je préfère mettre Choupo-Moting en arrière gauche »

« Le côté gauche du PSG est mort... Kurzawa, il fait exprès. Il est d'une nullité crasse. C'est du jamais vu, c'est une honte : il porte le maillot du PSG et il n'a aucune envie ! Il a un gros salaire en plus. Il n’a pas le droit. Il est en faute professionnelle permanente. La seule chose qu'il peut faire de pire, c'est s'il fait exprès de marquer contre son camp. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il y arriverait. Si Bernat est blessé pour Dortmund, je préfère mettre Choupo-Moting en arrière gauche. Mais je ne mets pas Kurzawa. Je préfère jouer à dix. Ça fait tellement longtemps qu’il n’a pas été bon. Ça fait cinq ans qu’il ne joue plus… », a balancé, dans l’After Foot, le journaliste de RMC, qui estime donc que la carrière de Kurzawa est terminée, alors qu’il est annoncé du côté d’Arsenal à l’issue de sa fin de contrat au PSG en juin prochain.