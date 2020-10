PSG : Paris fait trembler l’Espagne, l’incroyable aveu

Dans : PSG.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions aura lieu ce jeudi 1er octobre, avec comme d’habitude un plateau de gala.

Mais les résultats des deux dernières éditions ont provoqué un changement de taille dans les habitudes, avec l’absence de clubs espagnols en finale, et même en demi-finale en ce qui concerne le mois d’août dernier. Une petite claque qui n’est pas anodine de l’autre côté des Pyrénées, où le vieillissement (Messi) et le départ (Cristiano Ronaldo) des stars légendaires de la Liga pèse sur les résultats en Ligue des Champions. A l’approche du démarrage de cette nouvelle phase de poule, le PSG est donc vu comme un ogre capable de continuer sur sa lancée et d’enfin remporter le Graal. La confidence vient de Pablo Polo Santias, interrogé par Le Parisien sur l’image du PSG en Europe depuis sa finale face au Bayern Munich.

« Avant d’arriver en finale, le PSG était déjà un favori à mes yeux. Ses joueurs font partie des meilleurs du monde, c’est une grande équipe avec plus de maturité. Avec la finale, on s’est rendu compte qu’il ne lui manquait presque rien pour franchir la dernière étape. Peut-être juste d’un peu d’ex- périence par rapport au Bayern Munich. Paris est sur le bon chemin et, en plus, les joueurs se sont rendu compte qu’ils étaient capables de... Quand vous voyez Mbappé, Icardi, Neymar et Di Maria, vous vous dites que ça va être compliqué pour les équipes espagnoles cette saison ! Je crois vraiment que l’histoire du football en Europe est en train de changer », a livré le journaliste de Marca, pas loin de reconnaitre déjà la supériorité du PSG sur le Real Madrid, le FC Barcelone ou l’Atlético de Madrid.