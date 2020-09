PSG : Neymar, Mbappé et Icardi régalent, Paris redevient magique

Dans : PSG.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a enchaîné une troisième victoire de suite en Ligue 1 à Reims (2-0), grâce au trio magique Neymar - Mbappé - Icardi.

Après un début de saison compliqué, avec deux défaites inaugurales contre Lens (0-1) et l’OM (0-1), le club de la capitale française a retrouvé la bonne carburation. Car après de solides victoires face à Metz (1-0) et Nice (3-0), le PSG a confirmé son retour au top lors de cette cinquième journée de championnat. Si Neymar, plus suspendu, a régalé les suiveurs du football français avec des actions de grande classe tout au long de cette rencontre, c’est Kylian Mbappé et Mauro Icardi qui ont offert le succès au PSG.

Puisque sur des passes décisives du champion du monde, l’Argentin a enfin conjuré le mauvais sort en marquant ses deux premiers buts de la saison. Des réalisations qui font le bonheur de tout le monde, surtout qu’avec ce trio Neymar - Mbappé - Icardi, auquel Di Maria pourra se rajouter après sa future suspension, le PSG a tout pour redevenir la machine à gagner de la L1.

Ce soir Neymar a décidé de jouer au Foot ........ — GillesFavard (@GillesFavard) September 27, 2020

Après, Neymar quand il est comme ça, c’est un régal tout simplement. Un régal ! #SDRPSG — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) September 27, 2020

Le vrai #Icardi est enfin de retour. On commençait à s’inquiéter. On le sent mieux physiquement. Jeu en première intention, à l’instinct. Disponible pour ses coéquipiers. Altruiste. Efficace. Et même des efforts défensifs.👍🏼 #SRPSG — Loïc Briley (@loicbriley) September 27, 2020

Oh bah ça alors... Icardi servi dans la surface qui marque.

Moins de kilos, plus de ballons dans les 16 mètres et ça va de suite mieux.#SDRPSG — Grégory Ascher (@GregoryAscher) September 27, 2020