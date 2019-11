PSG : Paris fait le forcing pour l'avoir, il n'est pas convaincu

Dans : PSG.

Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a considérablement renforcé son effectif en quantité. Mais les postes de latéraux sont encore et toujours pointés du doigt en cette saison 2019-2020...



Si Juan Bernat ne déçoit jamais dans le couloir gauche de la défense du club de la capitale française, l’Espagnol n’a pas encore trouvé son pendant à droite. En l’absence de Thilo Kehrer, Thomas Meunier et Colin Dagba n’ont pas vraiment convaincu Thomas Tuchel. Et sachant que l’international belge arrive à la fin de son contrat, le PSG est à la recherche d’un nouveau latéral droit pour le début de l'année 2020. Dans ce dossier, une piste sort du lot : celle menant à Mattia De Sciglio. Déjà courtisé par Leonardo l’été dernier, le joueur de 27 ans est de nouveau dans le viseur de Paris, comme l’explique Arnaud Hermant.

« Le PSG est revenu à la charge pour Mattia De Sciglio. Des échanges ont eu lieu avec les dirigeants italiens. Du côté du joueur, si le challenge parisien est tentant, on s'interroge sur l'opportunité de quitter la Juve, même si De Sciglio n'est pas un titulaire indiscutable, et de partir en cours de saison. L'international semble ne pas vouloir se précipiter », a écrit le journaliste de L'Équipe, qui estime donc que le PSG fera son maximum pour recruter un joueur sous contrat à Turin jusqu’en 2022 et estimé autour des 15 millions d’euros.