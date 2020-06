PSG : Paris et l'ASSE snobés par Aouchiche, l’info choc

Dans : PSG.

Après avoir perdu la bataille pour la signature du premier contrat professionnel de Tanguy Kouassi, le PSG s’apprête à voir filer Adil Aouchiche.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain se souviendront longtemps de ce début d’été 2020. Après lui avoir accordé du temps de jeu et en dépit de plusieurs mois de négociations, Tanguy Kouassi a refusé de signer son premier contrat professionnel en faveur de Paris, lui qui a donné son accord au Bayern Munich. Dans les jours à venir, le scénario pourrait se répéter avec un autre joueur extrêmement prometteur, à savoir Adil Aouchiche. Depuis plusieurs semaines, Leonardo a repris ce dossier en main dans l’espoir de boucler la signature du meneur de jeu de 17 ans. Mais selon les informations obtenues par Le Parisien, le directeur sportif brésilien est en passe de perdre, une nouvelle fois, la bataille.

Depuis près de deux semaines, Adil Aouchiche est annoncé avec insistance du côté de Saint-Etienne, où Claude Puel lui a déjà promis une place de tout premier choix au sein de son effectif. Le projet sportif est séduisant pour le n°10 parisien, qui se voit quasiment offrir une place de titulaire en Ligue 1, dans un club qui compte dans le paysage footballistique français. Mais selon le quotidien francilien, il est loin d’être acquis qu’Adil Aouchiche signe à Saint-Etienne cet été. Autrement dit, le très courtisé international français des U17 pourrait snober le PSG et l’ASSE au mercato… et signer dans une destination surprise. « Les dirigeants parisiens ne se font plus guère d'illusions sur leur capacité à conserver l'un des joueurs français les plus prometteurs (…) Le voyage express d’Aouchiche à Saint-Etienne ne dit rien des intentions du joueur, qui intéresse de nombreux clubs à la surface financière plus importante que celle de l'ASSE » écrit le journal. Pour rappel, Rennes, Lille ou encore Arsenal avaient également été cités comme des clubs intéressés par Adil Aouchiche au mercato.