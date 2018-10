PSG : Paris est trop fort pour Draxler, il doit partir et vite !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Plutôt apprécié chez les supporters du Paris Saint-Germain, Julian Draxler doit composer avec une concurrence démentielle dans la capitale française. Mbappé, Neymar, Di Maria… Cela fait beaucoup pour l’international allemand, lequel aurait tout intérêt à quitter le PSG selon Dirk Reimoller, qui a travaillé avec l’attaquant de 25 ans chez les jeunes de Schalke 04. Un point de vue partagé par de nombreux observateurs en Allemagne…

« Il n’a pas atteint son niveau de performance maximum. Je suis convaincu par son football et de ses capacités humaines, mais il est encore loin d’avoir montré tout son potentiel. La situation des joueurs devient de plus en plus difficile quand ils évoluent dans les meilleures équipes. Pour leur développement, il pourrait même être préférable que des joueurs comme Julian ou Mario (Gotze) ne jouent pas dans une grande équipe européenne, mais dans une équipe qui dépend d'eux et échoue sans eux » a confié cet ancien entraîneur de Schalke 04 à Spox. Reste que Julian Draxler est ambitieux, et a certainement toujours l’envie de s’imposer au PSG. L’été prochain en revanche, la situation pourrait être différente si rien n’a changé.