PSG : Paris est plus fort sans Cavani, c’est l’avis du clan Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Remis de sa blessure à la cuisse droite, Edinson Cavani devrait bientôt retrouver les terrains.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a repris l’entraînement individuel et vise une participation au match de Ligue 1 contre Caen samedi. Ainsi, l’Uruguayen multiplierait ses chances d’affronter Manchester United quatre jours plus tard en Ligue des Champions. L’entraîneur Thomas Tuchel devra donc se décider, quitte à contrarier le clan brésilien de son vestiaire. Car selon UOL Esporte, Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves et Neymar estiment que le onze du PSG est plus performant sans Cavani.

En cause, ses occasions ratées, une mobilité jugée insuffisante et un manque de solutions au milieu en sa présence. Leur opinion ne serait pas nouvelle mais les Brésiliens n’ont jamais osé en parler à Tuchel. Il faut dire que l’Allemand, même s’il s’est déjà passé d’El Matador, ne semble pas partager leur avis. En tout cas, cette information relance la rumeur d’une fracture entre le duo Mbappé-Neymar et le meilleur buteur de l’histoire du PSG.