PSG : Paris envoie la deuxième lame pour De Jong et achève le Barça !

Du côté du FC Barcelone on a tout tenté pour essayer de convaincre Frenkie De Jong de rejoindre l'ogre catalan, mais malgré un voyage du président du Barça jeudi à Amsterdam et une belle campagne de presse dans des médias amis, rien n'y fait le jeune milieu de terrain néerlandais semble avoir définitivement choisi de signer au Paris Saint-Germain. S'il n'a pas du tout précisé son choix dimanche, en marge du spectaculaire nul en championnat (4-4) entre l'Ajax et Heerenveen, Frenkie De Jong pourrait lâcher l'info d'ici jeudi, lorsque les deux clubs s'affronteront encore une fois en Coupe.

C'est dans ce but, que, selon Paris-United, le PSG va encore envoyer une délégation à Amsterdam pour peaufiner les ultimes détails du deal avec Frenkie de Jong et l'Ajax Amsterdam. « Antero Henrique et Maxwell vont se déplacer prochainement à Amsterdam pour rencontrer Marc Overmars (directeur sportif) et Edwin van der Sar, (directeur marketing), pour tenter de finaliser le transfert de Frenkie de Jong. Les négociations sont à un stade très avancé. Il reste encore quelques détails à régler avant de finaliser le deal. Le Paris Saint-Germain est confiant, d’autant plus que le club a déjà l’accord du joueur, qui souhaite vivement rejoindre la capitale dès cet été. La venue du jeune milieu de terrain ne serait plus qu’une question de temps », précise le média spécialisé sur le Paris Saint-Germain et dont les infos sont souvent fiables.