PSG : Paris envisage un transfert délirant au mercato !

Si la volonté du Paris Saint-Germain est avant tout de recruter un gardien de but au mercato, le club francilien aimerait également se renforcer au poste de latéral droit.

Et pour cause, Dani Alves a fait ses valises et pour l’heure, son départ n’a pas été compensé. En l’état actuel des choses, Thomas Tuchel peut compter sur Thomas Meunier, Thilo Kehrer et Colin Dagba. Des possibilités qui n’offrent pas toutes les garanties au plus haut niveau et notamment en Ligue des Champions, raison pour laquelle selon The Sun, le Paris Saint-Germain étudie la possibilité de faire revenir un certain Serge Aurier.

« Le PSG fait partie des équipes qui envisagent de le faire revenir en Ligue 1. Mauricio Pochettino est prêt à le laisser partir malgré le départ de Kieran Trippier à l’Atlético de Madrid. Les Spurs cherchent à obtenir un renfort à ce poste d’ici la fin du mercato, jeudi soir » affirme le média, pour qui le départ de Serge Aurier ne fait aucun doute. Reste qu’un retour au PSG paraît bien improbable pour l’Ivoirien, dont le nom avait également circulé du côté de l’Olympique Lyonnais au tout début du mercato.