PSG : Paris en mission impossible, Cazarre bégaie

Statistiquement, le PSG a 7% de chances de se qualifier en finale de la Ligue des Champions après une défaite 2-1 à domicile en demi-finale aller.

La tâche s’annonce rude face au Manchester City de Pep Guardiola, mais le PSG a des arguments à faire valoir pour tenter d’inverser la tendance. En ballottage défavorable, les hommes de Mauricio Pochettino compteront notamment sur Angel Di Maria et Neymar, en attendant de savoir si Kylian Mbappé sera disponible pour débuter la rencontre. Malgré les atouts offensifs de Paris, l’optimisme n’est pas vraiment de mise chez Julien Cazarre. Supporter assumé du PSG, le chroniqueur de France Football estime que la mission des coéquipiers de Keylor Navas est quasiment impossible à Manchester.

« Soyons honnête, tout va pour le mieux chez les Mancuniens d’Abou Dabi, tout est calme et, comme dirait Jamel dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre : « C’est trop calme, j’aime pas trop beaucoup ça, je préfère quand c’est un peu trop plus moins calme.» Tout va en effet beaucoup trop pour le mieux, alors que, dans le même temps, le PSG est en plein doute » s’inquiète Julien Cazarre. « Les Parisiens voient les Lillois fondre sur le titre, ils ont galéré pour battre Lens, Mbappé paraît émoussé et touché à un mollet, le score du match aller semble impossible à remonter… Bref, la situation est clairement défavorable et on se demande par quel miracle Paris peut gagner à l’Etihad. Exactement la même situation qu’avant le Camp Nou et l’Allianz Arena… Je ne dis pas ça pour faire peur à nos autres amis du Golfe, mais, quand le PSG a abordé le match aller contre eux, tout allait bien, tout était calme. Beaucoup trop calme, et j’aimais pas trop beaucoup ça ». Reste à voir si dans un contexte moins favorable, le PSG parviendra à réaliser l’exploit comme l’espère secrètement Julien Cazarre.