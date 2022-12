Mbappé va virer Cavani de l'histoire du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé devrait débuter mercredi soir avec le PSG contre Strasbourg, dix jours après la finale du Mondial perdue par la France contre l'Argentine. L'attaquant parisien veut vite tourner la page du Qatar.

Même s’il a pris un énorme coup sur la tête le dimanche 18 décembre à Doha en s’inclinant avec les Bleus face à l’Albiceleste de Lionel Messi, Kylian Mbappé n’est pas du genre à éternellement ressasser le passé. Et le numéro 7 du Paris Saint-Germain l’a démontré en revenant trois jours plus tard au Camp des Loges pour reprendre l’entraînement, imité en cela par ses coéquipiers brésiliens, qui avaient, eux, été éliminés une semaine plus tôt du Mondial. Et si le vice-champion de France a repris le travail sans même marquer une pause, ce n’est pas pour rien. Car il compte bien être titulaire mercredi soir au Parc des Princes contre Strasbourg, histoire de ne pas rater cette reprise de la Ligue 1. Mais, il se pourrait bien que Kylian Mbappé ait un premier objectif en tête.

200 buts pour Cavani, Mbappé arrive

#PSG #Ligue1



💥 #Neymar et #Mbappe déjà de retour : Surprenant ?



🗣️ @dominicgrimault : "Mbappé, non. Il veut battre tout les records rapidement. Mais Neymar me surprend. Dans quel état mental sera-t-il, lui, ainsi que #Marquinhos ? Attendons maintenant le retour de #Messi..." pic.twitter.com/NgqUQsjQu6 — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) December 26, 2022

Interrogé sur ce sujet lors d’Europe 1 Sport, Dominique Grimault estime que la star française du PSG a clairement un premier record à battre avant d’en aligner d’autres. « Que Kylian Mbappé ait des idées noires, cela me paraît évident, parce qu’il a fait une Coupe du Monde remarquable, et la finale notamment. Et finalement, il est battu, comme les autres Bleus, mais je ne suis pas étonné de l’attitude de Kylian Mbappé. Il veut chasser tous les records et il va les battre. Le prochain dans sa ligne de mire c’est celui des 200 buts d’Edinson Cavani avec le PSG. Il en est à 190 et le va le battre très rapidement. Donc son attitude ne me surprend pas », explique l’expérimenté journaliste, qui voit bien Mbappé dégommer rapidement El Matador tout en haut du livre des records parisiens.

24 🎉🎂

Merci à tous pour vos messages. 🥰 pic.twitter.com/EnMoAqO4Bd — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 20, 2022

Quelques jours après avoir fêté ses 24 ans, et alors que les rumeurs sur son avenir au PSG reprennent en Espagne, Kylian Mbappé a un mental d'acier et n'envisage pas une seconde que cette saison soit perdue pour lui. Après le record d'Edinson Cavani, c'est évidemment la Ligue des champions qui est dans son esprit, et cela même si une victoire du Paris Saint-Germain dans cette compétition serait probablement l'occasion d'offrir un huitième Ballon d'Or à Lionel Messi. Mbappé est bien au-dessus de tout cela et trace son chemin sans se retourner. La France et le PSG s'en contenteront avec plaisir.